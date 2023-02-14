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Факти / Україна / Суспільство
Юля Захарченко |
Обстріли Херсонщини та запеклі бої на Донбасі: що відбувається на 356 добу війни (онлайн)

Обстріли Херсонщини та запеклі бої на Донбасі: що відбувається на 356 добу війни (онлайн)

США, Франція та Канада закликали громадян покинути Білорусь. Причина: це пов’язано з погіршенням безпекової ситуації.

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Вже на цьому тижні посли ЄС обговорять десятий пакет санкцій проти Росії.

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У регіонів більше немає обмежень щодо лімітів електроенергії — гендиректор Yasno Коваленко.

У наданні військової допомоги Україні не може бути жодних “червоних ліній”, зокрема, в питанні винищувачів, вважає глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен.

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00:10 - 14 лютого

У частині Голосіївського, Святошинського та Шевченківського районів Києва є дефіцит пропускної спроможності мереж. Там можуть застосовуватися локальні відключення світла за графіками.

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00:09 - 14 лютого

У наданні військової допомоги Україні не може бути жодних “червоних ліній”, зокрема, в питанні винищувачів, заявив глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен.

– Замість того, щоб проводити “червоні лінії”, думаю, варто звернути увагу на те, що необхідно. Військові експерти кажуть, що при веденні такої війни, як ця, потрібна комбінація кількох видів озброєнь. Необхідні танки, потрібна артилерія, проте потрібні і винищувачі як для захисту повітряного простору, так і для того, щоб дістатися до цілей, які для артилерії недоступні, – наголосив він.

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00:07 - 14 лютого

Ввечері 13 лютого в Ярославській області Росії вибухнув газопровід, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа.

За даними росЗМІ, причиною аварії став витік на ділянці газопроводу в районі села Єремейцеве. Розрив відбувся у сполученні його берегової частини та підводної.

Як стверджують в МНС Росії, протиаварійна система газопроводу спрацювала у штатному режимі, тож відбувалося смолоскипне горіння залишків газу.

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00:06 - 14 лютого

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це він повідомив у вечірньому зверненні 13 лютого.

– Заслухали доповіді командувачів напрямків, Головнокомандувача, керівників розвідки. Захист Донеччини та Луганщини, півдня нашої країни, Одеси та області. Постійна увага – до постачання зброї, снарядів та всього, що додає нашим воїнам сили та стійкості, – сказав президент.

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