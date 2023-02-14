00:07 -

Ввечері 13 лютого в Ярославській області Росії вибухнув газопровід, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа.

За даними росЗМІ, причиною аварії став витік на ділянці газопроводу в районі села Єремейцеве. Розрив відбувся у сполученні його берегової частини та підводної.

Як стверджують в МНС Росії, протиаварійна система газопроводу спрацювала у штатному режимі, тож відбувалося смолоскипне горіння залишків газу.