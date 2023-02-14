Обстріли Херсонщини та запеклі бої на Донбасі: що відбувається на 356 добу війни (онлайн)
США, Франція та Канада закликали громадян покинути Білорусь. Причина: це пов’язано з погіршенням безпекової ситуації.
Наступного разу РФ може завдати масованого ракетного удару по території України 24 лютого, – Гуменюк
Вже на цьому тижні посли ЄС обговорять десятий пакет санкцій проти Росії.
Зеленський підписав указ, згідно з яким військовослужбовця у званні генерал-лейтенанта чи віцеадмірала можуть призначити першим заступником міністра оборони України.
У регіонів більше немає обмежень щодо лімітів електроенергії — гендиректор Yasno Коваленко.
У наданні військової допомоги Україні не може бути жодних “червоних ліній”, зокрема, в питанні винищувачів, вважає глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен.
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