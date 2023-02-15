Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

Другий день Рамштайну буде присвячений обговоренню постачання танків – Резніков

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Олексій Резніков та Ллойд Остін
Фото: Getty Images

У середу, 15 лютого, на зустрічі у форматі Рамштайн будуть обговорюватись танки для ЗСУ.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

– Завтрашній графік буде насиченим. Ми проведемо більше часу, обговорюючи танки, – написав він.

Читайте
Поки без F-16, але з ППО та боєприпасами: підсумки засідання Рамштайн-9

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка