Другий день Рамштайну буде присвячений обговоренню постачання танків – Резніков

У середу, 15 лютого, на зустрічі у форматі Рамштайн будуть обговорюватись танки для ЗСУ.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

The first day of work in Brussels is over.

I am grateful to all the countries participating in #Ramstein and to the North Atlantic Alliance for supporting Ukraine.

Tomorrow's schedule will be full. We will spend more time discussing tanks.

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 14, 2023