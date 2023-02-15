Другий день Рамштайну буде присвячений обговоренню постачання танків – Резніков

Лютий, 15 в 9:05

У середу, 15 лютого, на зустрічі у форматі Рамштайн будуть обговорюватись танки для ЗСУ.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

– Завтрашній графік буде насиченим. Ми проведемо більше часу, обговорюючи танки, – написав він.