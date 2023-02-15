Другий день Рамштайну буде присвячений обговоренню постачання танків – Резніков
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У середу, 15 лютого, на зустрічі у форматі Рамштайн будуть обговорюватись танки для ЗСУ.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
– Завтрашній графік буде насиченим. Ми проведемо більше часу, обговорюючи танки, – написав він.
The first day of work in Brussels is over.
I am grateful to all the countries participating in #Ramstein and to the North Atlantic Alliance for supporting Ukraine.
Tomorrow's schedule will be full. We will spend more time discussing tanks.
Glory to Ukraine! pic.twitter.com/VpWd4tysv4Зараз дивляться
— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 14, 2023