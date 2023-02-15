Карта бойових дій на 15.02.2023 – ситуація на фронті

Лютий, 15 в 6:15

15 лютого Сили оборони дають гідну відсіч ворогу, який, попри значні втрати, поки що не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Основні зусилля окупанти кидають на наступ на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 15.02.2023

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 357-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.