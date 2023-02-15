Февраль, 15 в 6:15

15 февраля Силы обороны дают достойный отпор врагу, который, несмотря на значительные потери, пока не отказывается от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Основные усилия оккупанты бросают на наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Карта боевых действий в Украине на 15.02.2023

Сейчас смотрят

Полномасштабная война в Украине длится уже 357-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.