Карта боевых действий на 15.02.2023 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
15 февраля Силы обороны дают достойный отпор врагу, который, несмотря на значительные потери, пока не отказывается от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.
Основные усилия оккупанты бросают на наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
Карта боевых действий в Украине на 15.02.2023
Сейчас смотрят
Полномасштабная война в Украине длится уже 357-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.