У Криму цілодобово спалюють вбитих окупантів – Генштаб ЗСУ
У Криму цілодобово спалюють загиблих російських військовослужбовців та найманців.
Інформація про кремацію окупантів є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України.
До спалювання загиблих росіяни вдаються, щоб приховати кількість втрат у війні проти України.
За даними української сторони, тіла звозять вантажівками до району села Красна Зорька, що під Сімферополем у поки що окупованому Криму.
У черзі до крематорію регулярно стоять близько 10 військових автомобілів.
Варто наголосити, що послуги з кремації цивільним нині там не надаються.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 357-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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