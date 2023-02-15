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Факти / Україна

У Криму цілодобово спалюють вбитих окупантів – Генштаб ЗСУ

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
російські військові
Фото: Depositphotos

У Криму цілодобово спалюють загиблих російських військовослужбовців та найманців.

Інформація про кремацію окупантів є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України.

До спалювання загиблих росіяни вдаються, щоб приховати кількість втрат у війні проти України.

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За даними української сторони, тіла звозять вантажівками до району села Красна Зорька, що під Сімферополем у поки що окупованому Криму.

У черзі до крематорію регулярно стоять близько 10 військових автомобілів.

Варто наголосити, що послуги з кремації цивільним нині там не надаються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 357-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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