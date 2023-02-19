Лютий, 19 в 14:35

У вівторок, 21 лютого, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні здійснить візит до України.

Про це повідомляє італійське видання Il Fatto Quotidiano.

Зазначено, що перед візитом в Україну, як очікується, Мелоні зупиниться у Варшаві й проведе переговори з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким – одним із найближчих союзників італійської прем’єрки в групі європейських консерваторів.

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У Києві, за даними видання, Мелоні зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським, щоб засвідчити підтримку України, а також оголосити про шостий пакет військової допомоги, схвалений італійським урядом, і спільну з Францією передачу протиракетного комплексу SAMP/T, який має бути готовий навесні.

Що входитиме у пакет допомоги поки невідомо, але, як ідеться в матеріалі Il Fatto Quotidiano, Італія не буде передавати Україні танки, бо не має їх у достатній кількості. Окрім того, також не буде обговорюватись поставка винищувачів F-16.

Раніше міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що уряд країни затвердив новий пакет допомоги Україні.

Джерело: Il Fatto Quotidiano