Італія хоче миру: Таяні про шостий пакет допомоги Україні

Лютий, 15 в 16:16

Уряд Італії затвердив новий пакет допомоги Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Антоніо Таяні, повідомляє італійське видання ANSA.

– Італія хоче миру, якого можна досягти лише продовжуючи озброювати Київ. Потрібно зробити все, щоб остаточним рішенням не стала капітуляція перед росіянами, – заявив міністр закордонних справ.

Глава МЗС зазначив, що це вже шостий пакет допомоги від Італії. Сьомий поки що не планується, але якби він готувався, партія Вперед, Італіє, координатором якої він є, проголосувала б – за.

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Також Таяні наголосив, що Італія підтримує Київ після скандалу через коментар експрем’єра Сільвіо Берлусконі щодо Володимира Зеленського.

Нагадаємо, Франція та Італія надішлють Україні комплекси ППО SAMP-T, це перша європейська протиракетна система дальньої дії, розроблена Францією та Італією.

Вона дасть змогу Україні захищатися від атак безпілотників, ракет і російських літаків, покривши значну частину української території.

Джерело: ANSA