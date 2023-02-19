Февраль, 19 в 14:35

Во вторник, 21 февраля, премьер-министр Италии Джорджия Мелони совершит визит в Украину.

Об этом сообщает итальянское издание Il Fatto Quotidiano.

Отмечено, что перед визитом в Украину, как ожидается, Мелони остановится в Варшаве и проведет переговоры с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким – одним из самых близких союзников итальянского премьера в группе европейских консерваторов.

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В Киеве, по данным издания, Мелони встретится с президентом Владимиром Зеленским, чтобы подтвердить поддержку Украины, а также объявить о шестом пакете военной помощи, одобренном итальянским правительством, и совместной с Францией передаче противоракетного комплекса SAMP/T, который должен быть готов весной.

Что будет входить в пакет помощи, пока неизвестно, но, как говорится в материале Il Fatto Quotidiano, Италия не будет передавать Украине танки, потому что не имеет их в достаточном количестве. Кроме того, также не будет обсуждаться поставка истребителей F-16.

Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что правительство страны утвердило новый пакет помощи Украине.

Источник: Il Fatto Quotidiano