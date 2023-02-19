Объявит новый пакет военной помощи. Во вторник в Киев приедет премьер Италии — СМИ
Во вторник, 21 февраля, премьер-министр Италии Джорджия Мелони совершит визит в Украину.
Об этом сообщает итальянское издание Il Fatto Quotidiano.
Отмечено, что перед визитом в Украину, как ожидается, Мелони остановится в Варшаве и проведет переговоры с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким – одним из самых близких союзников итальянского премьера в группе европейских консерваторов.
В Киеве, по данным издания, Мелони встретится с президентом Владимиром Зеленским, чтобы подтвердить поддержку Украины, а также объявить о шестом пакете военной помощи, одобренном итальянским правительством, и совместной с Францией передаче противоракетного комплекса SAMP/T, который должен быть готов весной.
Что будет входить в пакет помощи, пока неизвестно, но, как говорится в материале Il Fatto Quotidiano, Италия не будет передавать Украине танки, потому что не имеет их в достаточном количестве. Кроме того, также не будет обсуждаться поставка истребителей F-16.
Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что правительство страны утвердило новый пакет помощи Украине.
Источник: Il Fatto Quotidiano