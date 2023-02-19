Європа за місяць виробляє стільки снарядів, скільки РФ використовує за день – прем’єрка Естонії

Лютий, 19 в 14:12

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала посилити оборонну промисловість, щоб надати Україні снаряди.

Про це вона сказала на Мюнхенській конференції з безпеки, пише Інтерфакс-Україна.

Вона зазначила, що РФ використовує за день місячне європейське виробництво артилерійських снарядів, тому питання з постачанням боєприпасів Україні потрібно вирішити швидше.

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– Російська військова промисловість працює у три зміни. РФ витрачає за день стільки артилерійських снарядів. І європейська оборонна промисловість поки не збільшила своє виробництво, – сказала Каллас.

Прем’єрка наголосила, що Україна має бути здатна захистити себе та виграти цю війну.

За її словами, деякі країни, ймовірно, все ще сподіваються, що ця проблема “вирішиться сама по собі”. Водночас РФ і розраховує, що країни втомляться підтримувати Україну.

Раніше ЗМІ повідомили, що Естонія надіслала країнам-членам Європейського Союзу пропозицію інвестувати близько €4 млрд для спільної закупівлі 1 млн боєприпасів, необхідних Україні для відбиття російського вторгнення.