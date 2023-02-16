Естонія пропонує ЄС вкласти €4 млрд у закупівлю 1 млн боєприпасів для України – ЗМІ

Лютий, 16 в 18:00

Естонія надіслала країнам-членам Європейського Союзу пропозицію інвестувати близько €4 млрд для спільної закупівлі 1 млн боєприпасів, необхідних Україні для відбиття російського вторгнення.

Про це повідомляє агенство Bloomberg.

Таллінн стверджує, що наразі Росія за день випускає в Україні стільки ж боєприпасів, скільки Європа може виробити за місяць. Тому ЄС необхідно терміново збільшити свій оборонно-промисловий потенціал, щоб допомогти українським військовим продовжувати боротьбу.

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— Ми повинні докласти надзвичайних зусиль для швидкого ухвалення рішень і реалізації ініціативи, якнайшвидше, вже у 2023 році – цього вимагає гострота ситуації в Україні. Ціна будь-якого зволікання дуже висока, і вона зростає щодня, – йдеться в документі.

У пропозиції зазначається, що цей план дозволить європейській промисловості збільшити свої потужності усемеро і виробити протягом наступних шести місяців 1 млн 155-міліметрових снарядів, про які просила Україна.

Додаткові €4 млрд на спільну закупівлю боєприпасів можуть бути додані до наявного Європейського фонду миру ЄС, який наразі використовується для відшкодування коштів країнам за їхню військову підтримку України.

У документі підкреслюється, що зараз Україна використовує в середньому від 60 тис. до 210 тис. боєприпасів на місяць, але європейська оборонна промисловість має потужність лише для виробництва 25 тис. снарядів за такий самий проміжок часу. За нинішніх обставин для задоволення потреб Києва знадобилося б до чотирьох років.