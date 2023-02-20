Україна отримає новий пакет військової допомоги на $500 млн – Байден

Лютий, 20 в 12:36

Президент США Джо Байден заявив, що оголосить про надання Україні $500 млн додаткової допомоги.

Про це він сказав під час виступу з Володимиром Зеленським, пише CNN.

За його словами, пакет допомоги міститиме більше військового обладнання, зокрема артилерійські боєприпаси та гаубиці.

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Також президент США говорив про стійкість українського опору.

– Рік по тому Київ стоїть. І Україна стоїть. Демократія стоїть, – сказав Байден.

На сайті Білого дому вказано, що допомога охоплюватиме критично важливе обладнання, зокрема артилерійські боєприпаси, протитанкові системи й радари повітряного спостереження, які допоможуть захистити український народ від повітряних бомбардувань.

Президент США Джо Байден 20 лютого прибув з офіційним візитом до Києва. Це історичний день, оскільки між нинішнім і попереднім візитом американських лідерів до України – майже 15 років.

Джерело: Білий дім