Україна отримає новий пакет військової допомоги на $500 млн – Байден
Президент США Джо Байден заявив, що оголосить про надання Україні $500 млн додаткової допомоги.
Про це він сказав під час виступу з Володимиром Зеленським, пише CNN.
За його словами, пакет допомоги міститиме більше військового обладнання, зокрема артилерійські боєприпаси та гаубиці.
Також президент США говорив про стійкість українського опору.
– Рік по тому Київ стоїть. І Україна стоїть. Демократія стоїть, – сказав Байден.
На сайті Білого дому вказано, що допомога охоплюватиме критично важливе обладнання, зокрема артилерійські боєприпаси, протитанкові системи й радари повітряного спостереження, які допоможуть захистити український народ від повітряних бомбардувань.
Президент США Джо Байден 20 лютого прибув з офіційним візитом до Києва. Це історичний день, оскільки між нинішнім і попереднім візитом американських лідерів до України – майже 15 років.
Джерело: Білий дім