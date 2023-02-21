Лютий, 21 в 18:54

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Палати представників Конгресу США на чолі з головою Комітету із закордонних справ Майклом Макколом.

– Це дуже потужний сигнал. Учора – візит президента Байдена, сьогодні – зустріч із вами. Я вважаю, що це дуже важливе свідчення того, що Сполучені Штати підтримують Україну, – наголосив голова держави.

Зеленський подякував за потужну підтримку з боку обох палат і партій Конгресу, президента США та всього американського народу:

– Ми вдячні за всі ті кроки, які були зроблені, які були підтримані президентом США та Конгресом. За пакети допомоги для нашої армії, наших військових на полі бою. І, звичайно, за фінансову підтримку для подолання всіх викликів, які виникли внаслідок російської агресії.

Нам потрібна зброя, щоб зупинити ці злочини: Зеленський у Києві зустрівся з делегацією Палати представників Конгресу США / 4 фотографии

Президент України детально повідомив конгресменам про ситуацію на фронті та злочини, які чинять російські окупанти.

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– Щойно мені повідомили, що вкотре був обстріляний Херсон. Знову загинули люди. Нам потрібна зброя, щоб зупинити ці злочини, – наголосив Зеленський.

Крім того, він розповів про прогноз розвитку ситуації на передовій у наступні місяці й зазначив, що український народ вірить у ЗСУ. Глава держави висловив переконання, що Україна здобуде перемогу у війні.

Також Зеленський поінформував про першочергові потреби ЗСУ в озброєнні та військовій техніці.

Президент окремо зупинився на важливості визнання Росії державою, відповідальною за кампанію терору проти цивільного населення, необхідності створення спеціального трибуналу щодо розгляду злочину агресії Росії проти України та спрямування заарештованих російських активів на відбудову нашої країни.