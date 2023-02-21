Херсон під обстрілом: окупанти поцілили в зупинку та будинок

Лютий, 21 в 12:50

Удень 21 лютого російські війська обстрілюють Херсон.

Оновлено о 12:50. За даними місцевих Telegram-каналів, окупанти влучили в зупинку громадського транспорту та житловий будинок у центрі міста.

На зупинці в момент обстрілу перебувало багато людей.

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За попередньою інформацією, є кілька загиблих і поранених.

Оновлено о 12:18. За словами керівника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, пролунало вже близько 20 вибухів.

– Перебувайте в укриттях або безпечних місцях, – закликав Олександр Прокудін.

Очільник ОВА припускає, що окупанти, імовірно, гатять із Градів.

Нагадаємо, вибухи в Херсоні почали лунати близько 12:00.

Повітряна тривога в місті та області не оголошена.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 363-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Олександр Проскудін