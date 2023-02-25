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Факти / Україна

Доводилось працювати при тьмяному світлі: Зеленський зізнався, що частково втратив зір

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський частково втратив зір за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну через погане освітлення в Офісі президента.

Відповідне зізнання він зробив у документальному фільмі Рік Дмитра Комарова.

– Я втратив зір, це фізично, а, навпаки, вважаю, що я людей бачу, – сказав він.

Президент пояснив, що дуже багато доводилось працювати, коли повного світла не було, оскільки охорона забороняла використовувати яскравість.

Зараз дивляться

– Тому ми так працювали багато місяців, а потім (зір, – Ред.) трішки погіршився, – додав він.

Володимир Зеленський каже, що не використовує лінзи, але читати доводиться в окулярах.

Також президент розповів, як на початку повномасштабного вторгнення військ РФ він вирішив змінити офіційний стиль одягу на військовий та чому йому було некомфортно звертатись до українців у костюмі.

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