Лютий, 24 в 21:51

Президент України Володимир Зеленський розповів, як на початку повномасштабного вторгнення військ РФ він вирішив змінити офіційний стиль одягу на військовий.

За словами глави держави, йому було некомфортно звертатись до українців у костюмі.

– Було дискомфортно, внутрішньо в цей момент (в день повномасштабного вторгнення РФ, – Ред.) ми всі вже змінились, і життя змінилось. Повернутись до того, що було раніше – неможливо. У мене було те, в чому я їздив на фронт, – сказав він в інтерв’ю журналісту Дмитру Комарову.

Зеленський зазначив, що піджак, в якому він записав своє перше відеозвернення 24 лютого минулого року, чекає перемоги.

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Президент наголосив, що його кабінет – це його дім.

– Я тут (в кабінеті, – Ред.) живу вже рік. Іноді я тут роблю звернення, іноді проводжу наради, – сказав він.

Джерело: Д/ф Рік Дмитра Комарова