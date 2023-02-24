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Факти / Україна

Піджак чекає перемоги: Зеленський розповів, чому змінив офіційний стиль одягу на військовий

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський розповів, як на початку повномасштабного вторгнення військ РФ він вирішив змінити офіційний стиль одягу на військовий.

За словами глави держави, йому було некомфортно звертатись до українців у костюмі.

– Було дискомфортно, внутрішньо в цей момент (в день повномасштабного вторгнення РФ, – Ред.) ми всі вже змінились, і життя змінилось. Повернутись до того, що було раніше – неможливо. У мене було те, в чому я їздив на фронт, – сказав він в інтерв’ю журналісту Дмитру Комарову.

Зеленський зазначив, що піджак, в якому він записав своє перше відеозвернення 24 лютого минулого року, чекає перемоги.

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Президент наголосив, що його кабінет – це його дім.

– Я тут (в кабінеті, – Ред.) живу вже рік. Іноді я тут роблю звернення, іноді проводжу наради, – сказав він.

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Джерело: Д/ф Рік Дмитра Комарова

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