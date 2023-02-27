У Запоріжжі лунають вибухи, оголошена повітряна тривога
В ніч проти 27 лютого у Запоріжжі лунають вибухи.
Про це повідомляють місцеві жителі, офіційного підтвердження наразі немає.
На території Запорізької області з 01:07 було оголошена повітряна тривога, небезпека тривала 37 хвилин.
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Раніше вибухи було чутно у Києві, там спрацювала протиповітряна оборона. У повітряному просторі виявили ворожі БПЛА.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 369-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог.