Березень, 01 в 17:39

Російські війська зазнали поразки у найбільшій танковій битві під Вугледаром на Донеччині.

За три тижні протистоянь ворог втратив понад 100 одиниць броньованої техніки, що стало серйозним ударом для РФ. Про це пише The New York Times.

За даними видання, росіяни намагалися наступати колонами, а українці оборонялися, ведучи вогонь здалеку або з укриттів, коли ворожа техніка потрапляла в їхнє поле зору.

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Після битви поля біля Вугледару всіяні ворожою бронетехнікою, яку було підбито артилерією або знищено протитанковими снарядами.

Українські військові зазначають, що в цьому бою РФ втратила щонайменше 130 танків та бронетранспортерів.

– Ми вивчили дороги, якими вони користувалися, потім сховалися і чекали, щоб стріляти із засідки, – розповів один із українських сержантів.

Однією з причин провалу росіян стала нестача досвіду. В боях брали участь нещодавно мобілізовані солдати, які не були підготовлені до тактики ЗСУ нападати на колони із засідок.

За словами одного з українських військових, під час битви в полон було захоплено медика, якого посадили керувати танком.

У російських Telegram-каналах пишуть, що родичі ліквідованих російських солдатів “хочуть убити генерала, який відповідав за наступ під Вугледаром”.

Український лейтенант Владислав Баяк, заступник командира 1 механізованого батальйону 72 бригади, один із перших помітив наближення російської колони, яка складалася приблизно з 15 танків та бронетранспортерів, до позицій ЗСУ під Вугледаром.

– Ми були готові, ми знали, що щось подібне станеться, – сказав він у коментарі NYT.

За словами Баяка, українські бійці з протитанковими ракетними комплексами та артилерією були готові відкривати вогонь по ворожій техніці.

– Ґрунтова дорога була вільна від мін, а поля довкола були засіяні ними, щоб заманити росіян у наступ і не дати танкам розвернутися після початку битви. Колона танків стає найбільш вразливою після того, як починається стрілянина і водії в паніці намагаються розвернутися, виїжджаючи на заміноване узбіччя дороги. Підбиті машини стають на заваді, уповільнюючи або зупиняючи колону, – описує хід битви видання.

В цей момент українська артилерія відкриває вогонь, підриваючи ще більше броні та вбиваючи солдатів, які вилазять із виведених з ладу машин. Далі починається хаос та вибухи, розповів лейтенант.

Потрапивши в заздалегідь підготовлену пастку українських бійців, росіяни повністю провалили свій наступ і зазнали значних втрат.