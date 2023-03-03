Березень, 03 в 13:08

Україна може отримати необхідні артилерійські боєприпаси протягом кількох тижнів після того, як Брюссель запропонував відшкодувати витрати країнам, які надали снаряди зі своїх запасів.

Про це пише британське видання Financial Times із посиланням на джерела в ЄС.

Усі країни Євросоюзу, крім Данії, долучилися до проєкту спільних закупівель боєприпасів, сказав один із чиновників.

Зараз дивляться

– Я думаю, що це відбудеться швидко, дуже швидко. І я думаю, що йдеться про кілька днів, тижнів, але не про кілька місяців, – сказав чиновник на умовах анонімності.

Київ заявляє про гостру потребу в артилерійських боєприпасах – особливо 155-мм гаубичних снарядів. Вони просто необхідні, щоб стримати наступ Росії.

Окупаційна армія щодня випускає вчетверо більше снарядів, ніж Україна.

План Євросоюзу передбачає виділення 1 млрд євро з фонду, що використовується для відшкодування витрат країн блоку на закупівлю озброєнь для України.

Читайте Єврокомісія підготувала план із трьох етапів для нарощення виробництва боєприпасів

Офіційний представник ЄС заявив, що оборонне відомство блоку проведе прискорену процедуру прямих переговорів із низкою ключових промислових постачальників у Європі.

У Євросоюзі 12 компаній виробляють 155-міліметрові снаряди, їх також виробляє Норвегія.

Наступного тижня перед самітом лідерів ЄС 23-24 березня міністри оборони європейських країн зберуться, щоб уточнити план.