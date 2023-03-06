Березень, 06 в 12:53

На Херсонщині за добу Сили оборони України знищили три моторних човни разом із російськими диверсантами.

Про це повідомляє Оперативне командування Південь.

Це сталося в районі Великого Потьомкінського острова. Окупанти для переправлення своєї ДРГ використовували три цивільних моторних човни.

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Знищено 18 загарбників.

Зауважимо, що Великий Потьомкінський острів розташований поблизу Херсона. ЗСУ звільнили його від російських окупантів 2 січня 2023 року, проте він залишається у сірій зоні.

В ОК Південь розповіли, що наші ракетно-артилерійські підрозділи завдали точкових ударів по трьох зенітно-ракетних комплексах ворога – техніку знищено.

Також у росіян мінус дві одиниці інженерної техніки, якими окупанти облаштовують оборону на лівобережжі.

Знищено два спостережних пости та склад боєприпасів.