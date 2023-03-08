Березень, 08 в 13:48

Герой України, доброволець Дмитро Коцюбайло із позивним Да Вінчі у своєму останньому інтерв’ю розповів, що з ним відбувалося 24 лютого та де його підрозділ вперше зустрів російські війська.

Боєць зізнався, що ще наприкінці 2021-го – на початку 2022 року було видно, що РФ готується до повномасштабної війни.

Напередодні 24 лютого його підрозділ направили в Станицю Луганську і Щастя, де військовим показали результати обльотів.

Зараз дивляться

– Видно було не характерну кількість бронетехніки, понтоних переправ, підтягання артилерії. Це була вже не прихована підготовка до форсування річки. Те, чого не було протягом багатьох років. Так близько противник не підтягував бронетехніку ніколи. Тут були цілі колони. Ми почали там працювати. Ворог дуже сильно огризався. Ми кинули пару снарядів, і у відповідь прилетіла касета Градів, що взагалі було досить рідким явищем, – розповів він.

Ввечері 23 лютого бійці повернулися на базу в Авдіївку, а вже о 05:00 ранку Да Вінчі розбудили зі словами: Війна почалася.

Тоді Коцюбайло дав команду всім покинути базу, адже розумів, що по ній росіяни можуть завдати ракетного удару.

– Спочатку ніхто не розумів, як будуть розвиватися події. Але потім всі побачили, що ворожі танки прекрасно горять. Люди хотіли зупиняти російську техніку, рвалися це робити. Масштабний план противника був таким: через Херсон вийти на Запоріжжя та Дніпро, із Сум пройти до Полтави і через Харків закрити велику кількість військ, яка була на лінії фронту, – зазначив боєць.

Вперше підрозділ Да Вінчі зустрів російські війська неподалік Гуляйполя і Оріхового у Запорізькій області.

– Ми увійшли у взаємодію із 128 бригадою. Ми тільки приїхали, почали розкладатися, підняли безпілотник, а росіяни вже колонами заходять в Гуляйполе. Довелося відкотитися назад. На другий день піднімаємо безпілотник і бачимо десятки одиниць техніки в двох посадках. Вони просто на розслабоні заїжджали всюди. Ті колони ми почали палити з артилерії, мінометів. По тих посадках – куди не стріляй – обов’язково поцілиш в когось. Багато техніки та танків там попалили, – розповів він.

Зазначимо, що Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня 2023 року в бою під Бахмутом.

Про смерть бійця повідомив президент Володимир Зеленського. Він назвав Да Вінчі людиною-символом і прикладом хоробрості.