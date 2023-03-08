Март, 08 в 13:48

Герой Украины, доброволец Дмитрий Коцюбайло с позывным Да Винчи в своем последнем интервью рассказал, что с ним происходило 24 февраля и где его подразделение впервые встретило российские войска.

Боец признался, что еще в конце 2021-го в начале 2022 года было видно, что РФ готовится к полномасштабной войне.

Накануне 24 февраля его подразделение направили в Станицу Луганскую и Счастье, где военным показали результаты облетов.

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— Видно было не характерное количество бронетехники, понтонных переправ, подтягивание артиллерии. Это была уже не скрытая подготовка к форсированию реки. То, чего не было на протяжении многих лет. Так близко противник не подтягивал бронетехнику никогда. Здесь были целые колонны. Мы начали там работать. Враг очень сильно огрызался. Мы бросили пару снарядов, и в ответ прилетела кассета Градов, что вообще было достаточно редким явлением, — рассказал он.

Вечером 23 февраля бойцы вернулись на базу в Авдеевку, а уже в 5:00 утра Да Винчи разбудили со словами: Война началась.

Тогда Коцюбайло дал команду всем покинуть базу, ведь понимал, что по ней россияне могут нанести ракетный удар.

— Сначала никто не понимал, как будут развиваться события. Но потом все увидели, что вражеские танки прекрасно горят. Люди хотели останавливать российскую технику, рвались это делать. Масштабный план противника был таким: через Херсон выйти на Запорожье и Днепр, из Сум пройти в Полтаву и через Харьков закрыть большое количество войск, которое было на линии фронта, — отметил боец.

Впервые подразделение Да Винчи встретило российские войска неподалеку Гуляйполя и Орехово в Запорожской области.

— Мы вошли во взаимодействие со 128-й бригадой. Мы только приехали, начали разлагаться, подняли беспилотник, а россияне уже колоннами заходят в Гуляйполе. Пришлось откатиться назад. На второй день поднимаем беспилотник и видим десятки единиц техники в двух посадках. Они просто на расслабоне заезжали везде. Те колонны мы начали жечь из артиллерии, минометов. По тем посадкам — куда не стреляй — обязательно попадешь в кого-то. Много техники и танков там попалили, — рассказал он.

Отметим, что Дмитрий Коцюбайло погиб 7 марта 2023 года в бою под Бахмутом.

О смерти бойца сообщил президент Владимир Зеленского. Он назвал Да Винчи человеком-символом и примером храбрости.