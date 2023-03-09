Зеленський провів нараду щодо захисту енергетичної інфраструктури від обстрілів РФ

Березень, 09 в 14:05

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо сьогоднішнього обстрілу інфраструктури військами РФ.

Про це він повідомив у Telegram.

Зазначено, що на зустрічі були присутні РНБО, МВС, СБУ, Укроборонпром, Генштаб, ГУР, СЗРУ та відповідні представники уряду.

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– Сьогоднішнім обстрілом атакували Дніпропетровську, Житомирську, Кіровоградську, Харківську, Сумську, Вінницьку, Львівську, Івано-Франківську, Одеську, Запорізьку області та місто Київ, – йдеться у повідомленні.

Президент також подякував силам ППО за вагому роботу та захист наших людей.

– Ми повинні забезпечити захист енергетичної інфраструктури від ворожих обстрілів та забезпечити швидке відновлення електропостачання в областях, що постраждали, – наголосив він.

Уночі 9 березня російські війська завдали масованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України. РФ випустила 81 ракету різного базування та вісім ударних безпілотників Shahed-136/131.