Зеленский провел совещание по защите энергетической инфраструктуры от обстрелов РФ

Март, 09 в 14:05

Президент Владимир Зеленский провел совещание относительно сегодняшнего обстрела инфраструктуры войсками РФ.

Об этом он сообщил в Telegram.

Указано, что на встрече присутствовали СНБО, МВД, СБУ, Укроборонпром, Генштаб, ГУР, СВРУ и соответствующие представители правительства.

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— Сегодняшним обстрелом атаковали Днепропетровскую, Житомирскую, Кировоградскую, Харьковскую, Сумскую, Винницкую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Одесскую, Запорожскую области и город Киев, — говорится в сообщении.

Президент также поблагодарил силы ПВО за весомую работу и защиту наших людей.

— Мы должны обеспечить защиту энергетической инфраструктуры от вражеских обстрелов и обеспечить быстрое восстановление электроснабжения в пострадавших областях, — подчеркнул он.

Ночью 9 марта российские войска нанесли массированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. РФ выпустила 81 ракету различного базирования и восемь ударных беспилотников Shahed-136/131.