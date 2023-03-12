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Факти / Україна

Портніков, Цілик та Калитко: сталі відомі переможці Шевченківської премії-2023

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Шевченківська премія

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка 2023 року оголосив результати премії.

Про це йдеться у відповідній заяві Комітету, оприлюдненій ввечері 11 березня.

Комітет, керуючись відповідним порядком, 15 лютого 2023 року провів засідання та голосування, що визначило переможців у номінаціях Література, Публіцистика, журналістика, Літературознавство і мистецтвознавство, Музичне мистецтво, Кіномистецтво.

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– За результатами конкурсу Комітет вчасно підготував і вніс українському президенту подання про присудження Національної премії та проєкт відповідного указу президента України.

Лауреатами Шевченківської премії 2023 стали:

  • Українська поетеса Калитко Катерина Олександрівна – за книгу поезій Орден мовчальниць;
  • Виконавці гурту Хорея КозацькаКомпаніченко Тарас Вікторович, Бережнюк Максим Павлович, Данилейко Северин Володимирович, Крисько Ярослав Андрійович, Охрімчук Сергій Михайлович – за аудіоальбом Пісні Української революції;
  • Літературознавець Назаренко Михайло Йосипович – за книгу “Крім “Кобзаря”. Антологія української літератури. 1792-1883″ у двох частинах;
  • Журналіст Портніков Віталій Едуардович – за публіцистичні статті та виступи останніх років;
  • Режисерка Цілик Ірина Андріївна – за документальний фільм Земля блакитна, ніби апельсин.

У 2023 році Національну премію імені Тараса Шевченка не вручили 9 березня, у день народження українського поета, що стало вперше за багато років.

Очільник Комітету премії Юрій Макаров каже, що згідно з положенням, у конкурсі беруть участь твори, оприлюднені не пізніше, ніж за пів року до подання, а цьогоріч у конкурсі були представлені роботи, створені до початку повномасштабної війни з Росією.

– Виходить, головна премія країни не повною мірою виконує своє основне призначення: фіксувати тенденції розвитку національної культури, служити орієнтиром мистецькій спільноті щодо актуальних напрямків креативного пошуку, – сказав він.

Через це Комітет звернувся до президента Володимира Зеленського із проханням розширити номінації додатковим конкурсом – За внесок у перемогу.

Переможців зазначеного конкурсу разом із цьогорічними лауреатами планували оголосити 22 травня, в день перепоховання Тараса Шевченка.

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Фото: Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка

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