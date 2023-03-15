Несподіване посилення під час потужного шторму: РФ вивела в Чорне море 17 кораблів

Березень, 15 в 8:25

Ситуація в Чорному морі несподівано посилилась у бік загрози.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

– Несподівано, тому що ворог збільшив корабельне угруповання, попри потужний для Чорного моря шторм у чотири-п’ять балів, – зауважила Наталія Гуменюк.

Наразі в Чорному морі зосереджено 17 кораблів, серед яких чотири ракетоносії, зокрема один підводний.

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Це свідчить про те, що готовими до залпу можуть бути 28 ракет типу Калібр.

Наразі ворог тримає кораблі на відстані 150-200 км від контрольованого Україною берега, оскільки усвідомлює, що, підійшовши ближче, може бути ураженим українською далекобійною зброєю.

Імовірно, що під час шторму запусків не буде, хоча ворог цієї можливості не виключає, зауважує керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК Південь.

– Шторм протягом дня може затихати, і РФ це може використати. З огляду на це, треба ретельно стежити за активністю російської авіації, оскільки зазвичай вони працюють у парі, тому що ворогу для наведення все одно потрібні додаткові розвіддані, – пояснює Наталія Гуменюк.

Не виключено, що виведення кораблів у шторм є такою собі “грою на нервах українців”. А все тому, що тримання такого потужного корабельного угруповання в штормову погоду не може тривати дуже довго.

– Цілком імовірно, що росіяни можуть зараз маневрувати, заводити ракетоносії, потримавши нас у напрузі протягом ночі, – припускає керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК Південь.

Незважаючи на те, що наразі гіпотетично з моря може бути запущено 28 ракет, це не обов’язково буде масована атака.

Це можуть бути точкові атаки, тому українцям потрібно бути готовими відразу після сповіщення про повітряну небезпеку перейти до укриттів, додає Наталія Гуменюк.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 385-ту добу.

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Фото: Міноборони Росії