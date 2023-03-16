Березень, 16 в 1:23

Євросоюз планує виділити €500 млн на прискорення виробництва боєприпасів калібру 155 мм, що у майбутньому передати їх Україні.

Про це заявив комісар Євросоюзу з фінансових послуг, фінансової стабільності та ринків капіталу, Майрід МакГіннесс.

Він нагадав, що за останній рік весь Європейський Союз мобілізував усі свої інструменти на підтримку України, включно зі значною військовою підтримкою, що за найскромнішими підрахунками, підтримка від ЄС оцінюються в €12 млрд.

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– Однак міністр оборони України (Олексій Резніков, – Ред.) повідомив нам, що у них є нагальна потреба забезпечити стабільні поставки артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів. Ця термінова потреба вимагає скоординованої європейської відповіді, і саме це нещодавно запропонувала (Європейська) комісія разом із Високим представником і Європейським оборонним агентством, – сказав він.

За його словами, це буде “амбітна, прагматична і швидка” відповідь за трьома “нерозривно пов’язаними напрямками”:

За його словами, необхідно негайно перевести боєприпаси з наявних запасів;

структурувати попит шляхом розміщення масових замовлень у європейській промисловості, покриваючи потреби як України, так і держав-членів;

Масово і швидко збільшити європейські виробничі потужності, що є необхідною умовою для виконання цих замовлень.

– Щоб швидко надати Україні необхідну підтримку, ми повинні діяти паралельно за цими трьома напрямками. Без збільшення промислового виробництва ми не створимо впевненості в тому, що держави-члени передаватимуть більше боєприпасів зі своїх запасів. Ми хочемо, щоб вони знали, що ці запаси будуть швидко поповнені перед обличчям загрози, яка, ймовірно, триватиме довго, – додав єврокомісар.

МакГіннесс додав, що цільова група з оборонних закупівель склала “доволі точну промислову карту виробничих потужностей” з випуску боєприпасів, особливо артилерійських снарядів.

– Ми визначили 15 виробників в 11 державах-членах (ЄС). Ми також знаємо, що поточні виробничі потужності Євросоюзу більші, ніж у багатьох наших партнерів за межами ЄС. Однак майже все це виробництво вже законтрактовано, – зазначив він.

При цьому є і хороші новини, вважає єврокомісар.

– Потенціал промисловості ЄС з виробництва 155-міліметрових боєприпасів залишається значним. Нам необхідно розкрити цей потенціал. Підписання великих контрактів, консолідованих на європейському рівні, послужить відповідним сигналом для промисловості до дії, – сказав він і зазначив, що це не є гарантією своєчасних поставок.

Він наголосив, що промислові цілі Євросоюзу включатимуть скорочення часу виробництва і збільшення обсягів виробництва.

– Комісія готова мобілізувати свій регулятивний вплив і наявні ресурси, якщо це необхідно, щоб підтримати оборонну промисловість у нарощуванні виробництва. Ми працюємо над усіма варіантами, включно з мобілізацією бюджету ЄС, якщо буде потрібно. Якщо говорити конкретніше, то нещодавно ми поклали на стіл переговорів Закон про зміцнення європейської оборонної промисловості (за допомогою) спільних закупівель. Цей короткостроковий інструмент із €500 млн може бути використаний для прискорення промислового виробництва необхідних боєприпасів, – сказав МакГіннесс.

Він додав, що підтримка з боку Європейського парламенту для досягнення швидкої угоди буде вкрай важливою.

– За необхідності ми готові мобілізувати й інші ресурси, – сказав єврокомісар.

Чиновник додав, що його колега, євроомісар із внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, уже почав відвідувати кожну з 15 компаній, визначених Цільовою групою, щоб безпосередньо обговорити з ними їхні проблеми та зрозуміти, як Євросоюз може допомогти їм збільшити виробничі потужності.

На початку березня міністр оборони Олексій Резніков надіслав листа своїм колегам з країн Євросоюзу, в якому повідомив, що в України є потреба у збільшенні кількості боєприпасів та артилерійських снарядів, які надає ЄС.

Згодом, верховний представник Союза Жозеп Боррель заявив, що угода щодо військової допомоги Україні з боку ЄС буде досягнута під час зустрічі міністрів закордонних справ і оборони Євросоюзу 20 березня.