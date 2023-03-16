Розмова Кулеби з главою МЗС Китаю: Пекін наполягає на мирних переговорах

Березень, 16 в 19:35

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову зі своїм китайським колегою Цінь Ганом.

Ган заявив, що Китай продовжуватиме відігравати конструктивну роль у припиненні війни та відновленні миру в Україні.

– Китай завжди дотримувався об’єктивної та справедливої позиції щодо українського питання і заявляє про готовність сприяти мирним переговорам і продовжувати закликати міжнародну спільноту створити умови для таких мирних переговорів, – сказав Цінь, цитує пресслужба МЗС Китаю.

За словами міністра, Китай стурбований тривалою ескалацією кризи та “ризиками її виходу з-під контролю”.

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– Ми сподіваємося, що всі сторони зберігатимуть спокій, раціональність і стриманість та якнайшвидше відновлять мирні переговори й домагатимуться повернення в колію політичного врегулювання, – наводить слова міністра пресслужба відомства.

Своєю чергою Дмитро Кулеба повідомив, що під час розмови з Цінь Ганом вони обговорили значення принципу територіальної цілісності.