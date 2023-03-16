Розмова Кулеби з главою МЗС Китаю: Пекін наполягає на мирних переговорах
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову зі своїм китайським колегою Цінь Ганом.
Ган заявив, що Китай продовжуватиме відігравати конструктивну роль у припиненні війни та відновленні миру в Україні.
– Китай завжди дотримувався об’єктивної та справедливої позиції щодо українського питання і заявляє про готовність сприяти мирним переговорам і продовжувати закликати міжнародну спільноту створити умови для таких мирних переговорів, – сказав Цінь, цитує пресслужба МЗС Китаю.
За словами міністра, Китай стурбований тривалою ескалацією кризи та “ризиками її виходу з-під контролю”.
– Ми сподіваємося, що всі сторони зберігатимуть спокій, раціональність і стриманість та якнайшвидше відновлять мирні переговори й домагатимуться повернення в колію політичного врегулювання, – наводить слова міністра пресслужба відомства.
Своєю чергою Дмитро Кулеба повідомив, що під час розмови з Цінь Ганом вони обговорили значення принципу територіальної цілісності.
– Я наголосив на важливості формули миру президента Володимира Зеленського для припинення агресії та відновлення справедливого миру в Україні, – додав очільник МЗС України.