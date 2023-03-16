Разговор Кулебы с главой МИД Китая: Пекин настаивает на мирных переговорах

Март, 16 в 19:35

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор со своим китайским коллегой Цинь Ганом.

Ган заявил, что Китай будет продолжать играть конструктивную роль в прекращении войны и восстановлении мира в Украине.

— Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции по украинскому вопросу и заявляет о готовности способствовать мирным переговорам и продолжать призывать международное сообщество создать условия для таких мирных переговоров, — сказал Цинь, цитирует пресс-служба МИД Китая.

По словам министра, Китай обеспокоен длительной эскалацией кризиса и “рисками его выхода из-под контроля”.

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— Мы надеемся, что все стороны будут сохранять спокойствие, рациональность и сдержанность и как можно быстрее возобновят мирные переговоры и будут добиваться возвращения в колею политического урегулирования, — приводит слова министра пресс-служба ведомства.

В свою очередь Дмитрий Кулеба сообщил, что во время разговора с Цинь Ганом они обсудили значение принципа территориальной целостности.

— Я подчеркнул важность формулы мира президента Владимира Зеленского для прекращения агрессии и восстановления справедливого мира в Украине, — добавил глава МИД Украины.