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Факти / Україна

Нове засідання Ставки: усі члени висловилися за подальше утримання Бахмута

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Зеленський
Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 14 березня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це йдеться на сайті ОП.

Було заслухано доповіді головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного й командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ про актуальну ситуацію на фронті.

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– Розглянувши перебіг оборонної операції на Бахмутському напрямку, усі члени Ставки висловили спільну позицію щодо подальшого утримання й захисту міста Бахмута, – йдеться в повідомленні.

На засіданні також проаналізували забезпечення озброєнням і боєприпасами підрозділів Сил оборони на передовій.

Окремо було обговорено темпи та обсяги надходження техніки й озброєння від партнерів України та їх розподіл по угрупованнях військ.

У засіданні також взяли участь керівник ГУР Кирило Буданов, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар РНБО Олексій Данілов, керівник ОП Андрій Єрмак, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

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Джерело: Офіс президента
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