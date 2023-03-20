Березень, 20 в 15:15

У ході спецоперації на Одещині СБУ викрила колишнього правоохоронця, якого після початку повномасштабного вторгнення завербував кадровий співробітник ФСБ.

Про це повідомляє СБУ.

Зазначено, що за вказівкою агресора його поплічник збирав відомості про місця базування підрозділів ЗСУ і Держприкордонслужби в Одеській та Миколаївській областях.

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Особливо чоловік цікавився інформацією про новостворений добровольчий батальйон ЗСУ під назвою Чорноморська січ. Для збору розвідданих російський агент записався на співбесіду до керівництва добробату начебто для вступу до лав підрозділу.

– Під прикриттям цієї легенди він проводив приховану фотофіксацію місця дислокації військового формування та вивчав психотип командира для спроби його подальшого вербування, – йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ поетапно задокументували злочинну діяльність агента ФСБ і затримали під час виконання ним розвідувального завдання.

В Одесі затримали агента ФСБ, який збирав розвіддані про нові підрозділи Сил оборони / 3 фотографии

За даними слідства, зрадник з власної ініціативи вийшов на російську спецслужбу і запропонував свою допомогу у війні проти України.

Для цього він надав ФСБ письмове зобов’язання про негласну співпрацю на користь країни-агресора. Окрім того, написав заяву на ім’я міністра МВС РФ, в якій просить розглянути його кандидатуру на керівну посаду в “управлінні економічної безпеки та протидії корупції в Одеській області”, у разі захоплення регіону.

Під час обшуку у фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами комунікації з агресором.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав міру запобіжного заходу – тримання під вартою.