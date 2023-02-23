Залишається загадкою: ЗСУ знайшли спосіб завдавати ударів у тилу ворога

Лютий, 23 в 15:12

Україна завдає ударів по російських позиціях у тилу ворога.

Про це повідомляє американська газета The New York Times.

Як пише видання, на цей час залишається інтригою те, як саме ЗСУ дістають до Маріуполя.

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Нагадаємо, 23 лютого у тимчасово окупованому Маріуполі пролунала серія вибухів.

Загарбники відразу поспішили оголосити, що працює ППО, та підняли в небо авіацію.

За словами радника міського голови Петра Андрющенка, точно є два влучання на закритій території металургійного комбінату ім. Ілліча в районі виправної колонії, а також приліт поблизу аеропорту.