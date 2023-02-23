Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Залишається загадкою: ЗСУ знайшли спосіб завдавати ударів у тилу ворога

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Україна завдає ударів по російських позиціях у тилу ворога.

Про це повідомляє американська газета The New York Times.

Як пише видання, на цей час залишається інтригою те, як саме ЗСУ дістають до Маріуполя.

Зараз дивляться

Нагадаємо, 23 лютого у тимчасово окупованому Маріуполі пролунала серія вибухів

Загарбники відразу поспішили оголосити, що працює ППО, та підняли в небо авіацію.

За словами радника міського голови Петра Андрющенка, точно є два влучання на закритій території металургійного комбінату ім. Ілліча в районі виправної колонії, а також приліт поблизу аеропорту.

Читайте
У Маріуполь продовжують прибувати мобілізовані з РФ, окупанти готують наступ на Вугледар – радник мера

Джерело: NYT
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка