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Факти / Надзвичайні події

У Джанкої знищено російські крилаті ракети Калібр під час транспортування залізницею – ГУР

Юля Захарченко, редакторка стрічки
ракета Калібр
Фото: Міноборони

Вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищив російські крилаті ракети Калібр НК під час їхнього транспортування залізницею.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

– Загадкова “бавовна” продовжує процес демілітаризації Росії та готує український півострів Крим до деокупації, – наголошують у ГУР.

У Джанкої сходяться всі залізничні гілки окупованого Криму. Виведення з ладу цього вузла паралізує постачання як ЧФ Росії, так і угрупування російських окупантів у тимчасово окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей.

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Джанкой на карті

Калібр НК ― ракети, призначені для пусків з надводних кораблів російського Чорноморського флоту. Дальність ураження такої зброї ― понад 2,5 тис. км по наземних цілях та понад 375 км по морських.

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Ввечері 20 березня стало відомо, що у Джанкої прогриміли потужні вибухи у районі місцевого аеродрому.

За думкою Forbes, для вдалого контрнаступу Збройних сил України до Криму необхідно буде знищити логістичну інфраструктуру Росії, зокрема і розташовану у місті Джанкой.

Журналісти видання стверджують, що це місто на Кримському півострові може опинитися в руїнах до того моменту, як туди увійдуть українські Сили оборони.

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