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Факти / Україна

США прискорять передання танків Abrams Україні – Пентагон

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Танк M1 Abrams
Фото: Getty Images

Сполучені Штати Америки відправлять в Україну 31 танк Abrams модифікації M1A1, замість раніше обіцяних M1A2.

Про це у вівторок, 21 березня, заявив речник Пентагону бригадний генерал ВПС США Патрік Райдер, пише CNN.

За його словами, передання старішої моделі Abrams прискорить терміни доставки техніки в Україну. ЗСУ зможуть отримати танки до осені цього року.

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– Після вивчення й аналізу того, як найкраще це зробити, Міністерство оборони США в тісній координації з Україною ухвалило рішення надати варіант танка M1A1 Abrams, що дозволить нам значно прискорити терміни поставки і доставити цю важливу техніку Україні до осені цього року, – сказав Райдер на пресконференції.

Він додав, що США також нададуть Україні “сучасну бронетехніку і системи озброєння”, які “дуже схожі за можливостями” з M1A2, включно з великокаліберним кулеметом 50-го калібру і 120-міліметровою гарматою.

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