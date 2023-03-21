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Факти / Україна

Як перевірити, чи дійсний закордонний паспорт: швидкі методи

Анна Голішевська, Редакторка сайту
Паспорт
Фото: Unsplash

Через воєнний стан деякий час українці могли перетинати кордон з іншими державами без документів, або лише з паспортом громадянина України.

З плином часу правила повернулися, тож українці повинні звернути увагу на термін дії своїх документів, а якщо їх немає – оформити. Як перевірити, чи дійсний закордонний паспорт –  читайте в матеріалі.

Як перевірити дійсність документів

Перевірити те, чи дійсний закордонний паспорт, можна кількома способами.

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По-перше, зверніть увагу на написання вашого ПІБ у двох документах.

Якщо є розбіжності у транслітерації, тоді варто звернутися до підрозділів міграційної служби, ЦНАПу чи Паспортного сервісу, залежно від того, який саме документ потребує заміни.

Також перевірити дійсність документів можна на сайті ДПСУ:

  1. Зайдіть на сайт ДПСУ для перевірки дійсності документів.
  2. За вказівками зробіть наступне: оберіть документ з переліку, який варто перевірити.
  3. Введіть серію та номер документа.
  4. Пройдіть верифікацію.
  5. Натискайте Перевірити та очікуйте на результат.
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