Як перевірити, чи дійсний закордонний паспорт: швидкі методи
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Через воєнний стан деякий час українці могли перетинати кордон з іншими державами без документів, або лише з паспортом громадянина України.
З плином часу правила повернулися, тож українці повинні звернути увагу на термін дії своїх документів, а якщо їх немає – оформити. Як перевірити, чи дійсний закордонний паспорт – читайте в матеріалі.
Як перевірити дійсність документів
Перевірити те, чи дійсний закордонний паспорт, можна кількома способами.
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По-перше, зверніть увагу на написання вашого ПІБ у двох документах.
Якщо є розбіжності у транслітерації, тоді варто звернутися до підрозділів міграційної служби, ЦНАПу чи Паспортного сервісу, залежно від того, який саме документ потребує заміни.
Також перевірити дійсність документів можна на сайті ДПСУ:
- Зайдіть на сайт ДПСУ для перевірки дійсності документів.
- За вказівками зробіть наступне: оберіть документ з переліку, який варто перевірити.
- Введіть серію та номер документа.
- Пройдіть верифікацію.
- Натискайте Перевірити та очікуйте на результат.