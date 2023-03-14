Березень, 14 в 17:49

У лютому 2023 року в системі оформлення біометричних паспортних документів відбулося оновлення програмного забезпечення.

Тобто якщо транслітерація імені чи прізвища в паспорті для виїзду за кордон не збігається з тією, яка була використана на ID-картці, дійсним буде вважатися лише останній оформлений документ.

Інакше кажучи, якщо особа оформила спочатку паспорт для виїзду за кордон, а потім – ID-картку з іншим написанням прізвища чи імені латинськими літерами, то закордонний паспорт буде автоматично визнано недійсним.

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Факти ICTV дізнавалися, чи будуть анульовувати закордонні паспорти у випадку неправильної транслітерації, як перевірити свої документи та що робити, якщо дані не збігаються.

Чи анулюють українцям закордонні паспорти через зміни правил транслітерації

У лютому 2023 року, українців попросили перевірити закордонні паспорти, після того як частину документів, які були видані в Україні, визнали недійсними через помилки в транслітерації. Деяким українцям навіть автоматично анулювали паспорт!

Проте у березні 2023 року у Державній міграційній службі України повідомили, що паспорти з різною транслітерацією визнаватимуться недійсними лише після звернення особи за отриманням або обміном таких документів.

– На сьогодні паспорти, у яких різна транслітерація написання прізвища або імені, є чинними до закінчення строку їхньої дії. Такі документи будуть визнаватися недійсними або змінюватися лише за особистим зверненням особи за отриманням або обміном паспорта, – зазначають у міграційній службі.

Член парламентського комітету з питань правової політики, народний депутат України Роман Бабій повідомив, що анулювання закордонних паспортів у зв’язку зі зміною правил транслітерації не буде.

– Процес анулювання зупинено, а дію тих паспортів, які вже було анульовано у зв’язку з цим, відновлено (або найближчим часом буде відновлено), – зазначив він.

Тобто українці, які мають різну транслітерацію у паспортах, можуть не хвилюватися через анулювання своїх документів.

– Навіть якщо закордонний паспорт визнали недійсним, найближчим часом його дію мають повернути!

Коли потрібно обміняти паспорт?

У Державній міграційній службі наголошують на необхідності вчасного обміну ID-картки або закордонного паспорта у разі виникнення таких обставин, як:

зміна інформації у паспорті (прізвища, імені, по батькові, дати народження, зокрема написання латинськими літерами імені та прізвища у паспортних документах);

виявлення помилки в інформації, внесеної до паспорта;

закінчення строку дії паспорта;

непридатність паспорта для подальшого використання.

Тобто якщо у вас неправильна транслітерація документів, у Державній міграційній службі радять замінити паспорт на новий.

За кожного оформлення нових паспортних документів працівники Державної міграційної служби повідомляють і звертають увагу особи:

на транслітерацію прізвища та імені особи;

про можливість зміни транслітерації відповідно до раніше виданих документів;

необхідність обміну попередньо виданих документів у разі застосування різної транслітерації у них, а також про наслідки не обміну таких документів.

– Під час кожного оформлення паспортів людина власним підписом підтверджує правильність написання своїх персональних даних, серед іншого – написання транслітерації, – зазначають у Державній міграційній службі.

У службі додають, що, використовуючи таку можливість, громадяни України змінювали транслітерацію написання своїх прізвища та ім’я. У зв’язку з чим виникала ситуація, коли особа могла декілька разів змінювати транслітерацію.