Під час повітряних атак на Україну Росія одночасно застосовує реактивні БпЛА, Шахеди, Гербери та дрони-імітатори.

Крім того, противник враховує дощі, тумани та хмарність, намагаючись використати погоду для досягнення своїх цілей.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив під час національного телемарафону Єдині новини.

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Ігнат про те, як РФ змінює тактику атак дронами

За словами Ігната, російські війська використовують різні тактичні прийоми та маршрути польоту безпілотників залежно від цілей конкретної атаки.

Зокрема, противник поєднує реактивні БпЛА зі звичайними Шахедами, Герберами та дронами-імітаторами.

— Ворог використовує різні тактичні прийоми, різні маршрути для досягнення тих чи тих цілей, — зазначив Ігнат.

При цьому реактивні безпілотники, попри свої технічні можливості, не завжди рухаються з максимальною швидкістю.

За словами речника Повітряних сил, такий БпЛА може летіти зі швидкістю близько 170 км/год. У такому разі він стає доступнішим для ураження, зокрема стрілецькою зброєю та дронами-перехоплювачами.

Ще одним фактором, який російські війська намагаються використовувати під час повітряних атак, є погодні умови.

Ігнат звернув увагу, що восени дедалі частіше спостерігаються хмарність, дощі та тумани.

— Противник використовує примхи погоди. Зрозуміло, що зараз уже хмарна погода, дощі, тумани, тому все це буде використовуватися противником для досягнення своїх цілей, — наголосив він.

Водночас погодні умови враховують і українські сили під час організації протиповітряної оборони.

Ігнат пояснив, що через велику кількість безпілотників різних типів та обмежену кількість засобів протидії важливим залишається їхній ефективний розподіл як на тактичному рівні, так і між регіонами.

— Тут взаємодія має бути на найвищому рівні для того, щоб досягати високих результатів, — підсумував речник Повітряних сил.

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