На вільній території Херсонщини понад 50 сіл майже повністю зруйновані окупантом – Зеленський
Окупаційні війська РФ встигли знищити на території деокупованої Херсонської області близько 50 сіл.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні наприкінці 393-го дня війни.
Він розповів, що сьогодні повернувся з Херсонщини, оскільки робочий день президента був присвячений передусім цій області.
– Безпекова ситуація – наші відповіді на ворожі обстріли Херсонщини, контрбатарейна боротьба та все інше, що роблять наші воїни, щоб окупант знав, що терор ми не пробачимо і не забудемо, – сказав він.
Володимир Зеленський нагадав, що сьогодні російська армія знову била по Херсонщині, а конкретно – ударила по місцевій адміністрації, по будинках, по музею у Бериславі.
– Навіть історичний музей у Бериславі для Росії – це чомусь загроза… Абсолютно позбавлена розуму держава, суто держава-терорист, яку ми знешкодимо, – сказав він.
Президент додав, що провів тривалу нараду з усіма, хто відповідає за область.
– Окремо й уважно розглянули енергетичну ситуацію та питання відновлення. На вільній території Херсонщини понад 50 сіл майже повністю зруйновані окупантом. Подекуди більш ніж 90% будівель у селах розбиті. Але навіть у такі села люди повертаються, і це доказ, що життя все одно перемагає, – сказав він.
Володимир Зеленський розповів, що протягом доби був в одному з найбільших знищених сіл, у Посад-Покровському.
– Колись одному з найбільших, до вторгнення Росії. І зробимо все, щоб це село знову було серед найбільших, зробимо все для відбудови наших територій, – сказав він.
Президент додав, що вдячний усім, хто допомагає відновлювати нормальність життя після російського зла.
Окремо Володимир Зеленський подякував тим, хто задіяний у розмінуванні.
– Це приємно бачити – коли очищені від російських мін і снарядів поля Херсонщини знов обробляються, знову живуть, – сказав він.
Президент наголосив, що сьогодні розмінованих земель ще небагато, а для саперів і піротехніків роботи вистачає.
Володимир Зеленський подякував Фінляндії, яка сьогодні оголосила про новий пакет безпекової підтримки, де, серед іншого, є й машини для розмінування.
Президент також відзначив нагородами українських воїнів, які відзначилися в обороні Херсонської області та всієї України.
– Дорогою, в потягу нашої Укрзалізниці – до речі, дякую всій команді нашої міцної залізниці – онлайн взяв участь у засіданні Європейської ради, яке відбулося в Брюсселі за участю лідерів усіх держав ЄС і пана президента Євроради Шарля Мішеля. Був дуже конкретним у цьому зверненні, – розповів він.
Український лідер відзначив сильні кроки партнерів та речі, які поки що, на жаль, не дають Україні змоги прискорити звільнення територій.
– Передусім це постачання більш дієвої зброї нашим воїнам – далекобійної зброї та сучасних літаків, щодо чого поки бачимо певне затягування рішень партнерів. Також важливо рухатись активніше в напрямку нових і потужніших санкцій проти Росії за терор та нових кроків у нашій українській інтеграції зі структурами Євросоюзу. Впевнений: партнери почули позицію України, – сказав президент.
Володимир Зеленський також додав, що сьогодні Україна має результат, заради якого працювала певний час.
– Підписано угоду про відкриття представництва в Україні Міжнародного кримінального суду. Цей крок дозволить міжнародній юстиції стати ще активнішою в розслідуванні злочинів російських військових на нашій українській землі, – сказав він.
Український лідер подякував команді МКС, Офісу генерального прокурора та партнерам України.