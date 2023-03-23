Березень, 23 в 21:50

Окупаційні війська РФ встигли знищити на території деокупованої Херсонської області близько 50 сіл.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні наприкінці 393-го дня війни.

Він розповів, що сьогодні повернувся з Херсонщини, оскільки робочий день президента був присвячений передусім цій області.

Зараз дивляться

– Безпекова ситуація – наші відповіді на ворожі обстріли Херсонщини, контрбатарейна боротьба та все інше, що роблять наші воїни, щоб окупант знав, що терор ми не пробачимо і не забудемо, – сказав він.

Володимир Зеленський нагадав, що сьогодні російська армія знову била по Херсонщині, а конкретно – ударила по місцевій адміністрації, по будинках, по музею у Бериславі.

– Навіть історичний музей у Бериславі для Росії – це чомусь загроза… Абсолютно позбавлена розуму держава, суто держава-терорист, яку ми знешкодимо, – сказав він.

Президент додав, що провів тривалу нараду з усіма, хто відповідає за область.

– Окремо й уважно розглянули енергетичну ситуацію та питання відновлення. На вільній території Херсонщини понад 50 сіл майже повністю зруйновані окупантом. Подекуди більш ніж 90% будівель у селах розбиті. Але навіть у такі села люди повертаються, і це доказ, що життя все одно перемагає, – сказав він.

Володимир Зеленський розповів, що протягом доби був в одному з найбільших знищених сіл, у Посад-Покровському.

– Колись одному з найбільших, до вторгнення Росії. І зробимо все, щоб це село знову було серед найбільших, зробимо все для відбудови наших територій, – сказав він.

Президент додав, що вдячний усім, хто допомагає відновлювати нормальність життя після російського зла.

Окремо Володимир Зеленський подякував тим, хто задіяний у розмінуванні.

– Це приємно бачити – коли очищені від російських мін і снарядів поля Херсонщини знов обробляються, знову живуть, – сказав він.

Президент наголосив, що сьогодні розмінованих земель ще небагато, а для саперів і піротехніків роботи вистачає.

Володимир Зеленський подякував Фінляндії, яка сьогодні оголосила про новий пакет безпекової підтримки, де, серед іншого, є й машини для розмінування.

Президент також відзначив нагородами українських воїнів, які відзначилися в обороні Херсонської області та всієї України.

– Дорогою, в потягу нашої Укрзалізниці – до речі, дякую всій команді нашої міцної залізниці – онлайн взяв участь у засіданні Європейської ради, яке відбулося в Брюсселі за участю лідерів усіх держав ЄС і пана президента Євроради Шарля Мішеля. Був дуже конкретним у цьому зверненні, – розповів він.

Український лідер відзначив сильні кроки партнерів та речі, які поки що, на жаль, не дають Україні змоги прискорити звільнення територій.

– Передусім це постачання більш дієвої зброї нашим воїнам – далекобійної зброї та сучасних літаків, щодо чого поки бачимо певне затягування рішень партнерів. Також важливо рухатись активніше в напрямку нових і потужніших санкцій проти Росії за терор та нових кроків у нашій українській інтеграції зі структурами Євросоюзу. Впевнений: партнери почули позицію України, – сказав президент.

Володимир Зеленський також додав, що сьогодні Україна має результат, заради якого працювала певний час.

– Підписано угоду про відкриття представництва в Україні Міжнародного кримінального суду. Цей крок дозволить міжнародній юстиції стати ще активнішою в розслідуванні злочинів російських військових на нашій українській землі, – сказав він.

Український лідер подякував команді МКС, Офісу генерального прокурора та партнерам України.