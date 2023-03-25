Березень, 25 в 12:35

На війні в Україні загинув доброволець з Польщі, який, як припускають, був командиром взводу Інтернаціонального легіону.

Про загибель польського громадянина повідомив міністр канцелярії Ради міністрів Польщі Міхал Дворчик на своїй сторінці у Twitter.

Він уточнив, що військовий помер у п’ятницю, 24 березня.

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— Сьогодні (у п’ятницю, – Ред.) загинув черговий український військовий – громадянин Польщі, – написав Дворчик.

Lekko ranny wolontariusz dotarł do . Wolontariusz ciężko ranny został przewieziony z Dniepru do Kijowa. Niestety to nie jest dobry czas. Dziś zginął kolejny żołnierz -obywatel , a dwóch kilka dni temu rannych wciąż jest w stanie poważnym. Wielkie dzięki @ZPHM_PL pic.twitter.com/AEVDLwqiZH — Michał Dworczyk (@michaldworczyk) March 24, 2023

За його словами, ще двоє добровольців дістали поранення й перебувають у важкому стані.

Також поранення отримали два волонтери-медики, які потрапили під вогонь росіян у зоні бойових дій. Одного з постраждалих вже вивезли на територію Польщі для надання лікування. Другий – все ще перебуває в Україні, його перевезли з Дніпра до Києва для надання допомоги.

Журналіст Polsat News в Україні Матеуш Лаховський в свою чергу повідомив, що загиблим є доброволець на ім’я Міхал і він командир взводу Інтернаціонального легіону.

— Він воював проти російського вторгнення з квітня минулого року. Він боровся за свободу України і безпеку Польщі – він говорив про це багато разів. Його контракт закінчувався через місяць, і він хотів повернутися на батьківщину і знову служити в польській армії, – додав він.

Ляховський уточнив, місяць тому командир взводу Інтернаціонального легіону особисто отримав медаль За відвагу від президента України Володимира Зеленського.