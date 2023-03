На війні в Україні загинув доброволець з Польщі, який, як припускають, був командиром взводу Інтернаціонального легіону.

Про загибель польського громадянина повідомив міністр канцелярії Ради міністрів Польщі Міхал Дворчик на своїй сторінці у Twitter.

Він уточнив, що військовий помер у п’ятницю, 24 березня.

Lekko ranny wolontariusz dotarł do . Wolontariusz ciężko ranny został przewieziony z Dniepru do Kijowa. Niestety to nie jest dobry czas. Dziś zginął kolejny żołnierz -obywatel , a dwóch kilka dni temu rannych wciąż jest w stanie poważnym. Wielkie dzięki @ZPHM_PL pic.twitter.com/AEVDLwqiZH

