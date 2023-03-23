Березень, 23 в 18:14

Збройні сили України щомісячно ліквідовують до 25 тис. російських окупантів.

Про це в інтерв’ю NV розповів радник Головнокомандувача ЗСУ, американський офіцер Ден Райс.

– Я вважаю, що Бахмут – це місце, куди пішла вмирати російська армія – сказав він.

За його словами, російський президент Володимир Путін після року повномасштабної війни продовжує робити помилки.

Зараз дивляться

– Рік тому він напав на Україну не в той місяць. У лютому в цих умовах не атакуєш. Але він все одно продовжив атакувати цього року в лютому та березні. І все, що він робив, це “з’їдав” свою армію. Атакуючи на відкритій місцевості, піхотою проти артилерії, вони втратили так багато росіян, – пояснив Райс.

За оцінкою Дена Райса, російська армія щомісячно втрачає близько 25 тис. військовослужбовців.

– Десь такими будуть цифри за березень, також близько 75 тис. втрат РФ в Україні за березень – це поранені, – пояснив він.

Радник головкома ЗСУ каже, що сьогодні російський диктатор Путін знищує усі найкращі підрозділи своїх військ.

– Жахливий час для атаки. Тому, коли настане правильний час для наступу, навесні, Україна матиме набагато сильнішу армію, набагато краще забезпечення, ніж це було рік тому. І ви повинні перейти в наступ, щоб відвоювати позиції. І я вірю, що цієї весни Україна матиме дуже потужний контрнаступ, який шокує світ, – сказав він.

Раніше військовий експерт Олег Жданов казав, що український контрнаступ на тимчасово окупованих територіях може розтягнутися на декілька місяців – щонайменше на один чи два.

Видання Politico писало, що Україна має сьогодні два варіанти контрнаступу, але остаточного рішення щодо реалізації якогось з варіантів – ще немає.

Водночас військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України та льотчик-інструктор Роман Світан вважає, що контрнаступ ЗСУ можливий вже наступного місяця.