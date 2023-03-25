Пекін поки не надавав Росії летальної зброї для війни проти України – Байден

Березень, 25 в 9:31

Пекін поки не надавав Росії летальної зброї для війни проти України.

Про це під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо заявив президент Сполучених Штатів Джо Байден, повідомляє видання Reuters.

Він зазначив, що поки що немає фактів про передання такого озброєння Москві.

Зараз дивляться

– Останні три місяці я чую про те, що Китай збирається надати значну кількість зброї Росії. Вони ще такого не зробили, це не означає, що не будуть, але вони ще цього не зробили, — сказав Байден.

Нагадаємо, 20 березня лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідав Москву та запропонував російському диктатору Володимиру Путіну більш стримане бачення російсько-китайських відносин, ніж те, якого очікував очільник Кремля.

Раніше повідомлялося, що від моменту повномасштабного вторгнення Китай відправив до Росії безпілотників на понад $12 млн, що свідчить про тиху співпрацю між двома країнами.