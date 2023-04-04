Перший пакет у 2023 році: Нідерланди виділяють €274 млн на допомогу Україні

Квітень, 03 в 22:38

Уряд Нідерландів оголосив про виділення першого у 2023 році комплексного пакету допомоги Україні на загальну суму в €274 млн.

Про це йдеться у спільній заяві міністерки зовнішньої торгівлі та співробітництва з метою розвитку Ліше Шрайнемахер та міністра закордонних справ Вопке Хукстри у Палаті представників Нідерландів.

Цей пакет є частиною зарезервованих урядом Нідерландів €2,5 млрд на підтримку України протягом 2023 року.

Зараз дивляться

Із них €180 млн призначені на гуманітарну допомогу, сільське господарство та відновлення, а решта €94 млн – на нелетальну підтримку українських Збройних сил, боротьбу з безкарністю та збереження культурної спадщини.

Зокрема, €20 млн з “гуманітарної частини” пакету підуть на гуманітарну допомогу, €10 млн – на психічне здоров’я і психосоціальну підтримку, ще стільки ж – на розмінування сільськогосподарських угідь.

Окремо €40 млн будуть спрямовані на закупівлю насіння та обладнання для українського сільського господарства, а ще €100 млн – на відновлення лікарень і системи охорони здоров’я, енергопостачання, житлового будівництва та інфраструктури.

Що стосується іншої частини пакету допомоги, то €75 млн з нього підуть на зміцнення співпраці між Україною і НАТО, а €14 млн – на створення Реєстру завданих воєнними діями РФ збитків у Гаазі та сприяння розслідуванню воєнних злочинів в Україні.

Ще €5 млн буде витрачено на “захист та збереження культури, що визначає ідентичність України”.