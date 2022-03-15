Російські загарбники планують вирубку та продаж українського лісу. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, посилаючись на лист міністра оборони РФ Шойгу Про можливість вирубки на землях оборони, який адресований особисто Путіну.

Мета документа – отримати дозвіл на тотальну вирубку українських лісів, дерев, чагарників і зелених насаджень. Відомо також, що плануються вирубки будь-якої інтенсивності і будь-якого віку, незалежно від форми власності та категорії земель з правом використання отриманої деревини.

У листі зазначається, що невикористану для потреб російських загарбників деревину буде продано, а отримані кошти підуть на забезпечення армії агресора.

У Головному управлінні розвідки наголосили, що на сьогодні без винятку всі ліси, що опинилися на тимчасово зайнятих ворогом територіях, перебувають у зоні найвищого ризику. Тотальне вирубування зелених насаджень – це черговий страшний злочин окупантів та створення екоциду.

Останній раз подібне на території України відбувалось під час фашистської окупації – коли загарбники знищували та вивозили матеріальні та природні цінності.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони України