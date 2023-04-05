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Факти / Україна

США відправлять Україні системи ППО С-UAS: як вони допоможуть ЗСУ

Валентина Чорна, редакторка стрічки
США відправлять Україні системи ППО С-UAS: як вони допоможуть ЗСУ

Україна отримає від США нові системи протиповітряної оборони С-UAS.

Зокрема, у Пентагоні повідомили про передання 10 мобільних ракетних комплексів із лазерним наведенням С-UAS, які допоможуть ЗСУ боротися з ворожими БПЛА.

Їхнім виробництвом займається американська компанія Northrop Grumman Armament Systems. У США не уточнили, яку саме модель С-UAS отримає Україна.

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Northrop Grumman Armament Systems виробила систему Mobile Acquisition Cueing and Effector.

Вона оснащена радаром, радіочастотними датчиками, комплексом управління та контролю, а також кількома машинами протиповітряної оборони Scorpion із 30-мм гарматами M230LF Bushmaster.

M-ACE включає багатоцільову систему наземної та повітряної безпеки, яка може виконувати операції з протидії безпілотним авіаційним системам. Вона здатна виявляти наземні та безпілотні загрози на великих відстанях.

Також компанія розробила систему C-RAM, яка здатна захищати територію від ракетних, артилерійських та мінометних обстрілів.

FAAD/C-RAM C2 – це відкрита модульна система, яка забезпечує просту та швидку інтеграцію з доступними датчиками, ефекторами та системами попередження. Її вдалося інтегрувати в С-UAS.

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Фото: Northrop Grumman

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