Квітень, 06 в 16:06

За останній місяць російська армія вивезла військову техніку з бази на півночі окупованого Криму.

Про це повідомив аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Африк, аналізуючи супутникові знімки.

– За останній місяць російські сили вивезли техніку з військової бази на півночі Криму. Останні супутникові знімки показують, що на цій ділянці були танки, бронетехніка й артилерія, – написав він у Twitter.

Russian forces have moved equipment out of a military depot in northern Crimea over the past month. Recent satellite imagery shows that this site had tanks, armored vehicles, and artillery. pic.twitter.com/JinS7mlu7B Зараз дивляться — Brady Africk (@bradyafr) April 5, 2023

Знімки також показують частину обладнання й оборонні споруди, які зведено поблизу Медведівки.

За словами аналітика, окупанти побудували кілька укріплень не тільки лише біля Медведівки, а й по всьому Криму.

The removal of Russian military equipment from this depot in occupied Crimea can be seen clearly when comparing high resolution satellite imagery from February 11th to March 16th. pic.twitter.com/wM6YWO91fa — Brady Africk (@bradyafr) April 5, 2023

Зазначено, що відповідні знімки компанії Maxar були проаналізовані за період з 11 лютого до 16 березня.

Раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов представив 12 кроків деокупації Криму.