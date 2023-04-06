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Факти / Україна

Росіяни вивезли техніку з військової бази на півночі Криму – супутникові знімки

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Донбас танки РФ
Фото: Getty Images

За останній місяць російська армія вивезла військову техніку з бази на півночі окупованого Криму.

Про це повідомив аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Африк, аналізуючи супутникові знімки.

– За останній місяць російські сили вивезли техніку з військової бази на півночі Криму. Останні супутникові знімки показують, що на цій ділянці були танки, бронетехніка й артилерія, – написав він у Twitter.

Знімки також показують частину обладнання й оборонні споруди, які зведено поблизу Медведівки.

За словами аналітика, окупанти побудували кілька укріплень не тільки лише біля Медведівки, а й по всьому Криму.

Зазначено, що відповідні знімки компанії Maxar були проаналізовані за період з 11 лютого до 16 березня.

Раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов представив 12 кроків деокупації Криму.

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