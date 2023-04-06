Квітень, 06 в 7:53

У районі Бахмута російські окупаційні підрозділи використовують термобаричні артилерійські системи ТОС-1А (Солнцепек).

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

За словами аналітиків, термобаричні артилерійські системи ТОС-1А могли отримати російські повітряно-десантні війська, включно з 76-ю і 106-ю гвардійськими повітряно-десантними дивізіями, в районі Бахмута.

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Також є кадри, опубліковані 5 квітня, які показують, як армія РФ використовує ТОС-1А для завдання ударів по цілях у Бахмуті.

Також на геолокаційних кадрах видно, як російські сили використовують термобаричну ракетну систему ТОС-1 і обстрілюють українські позиції на південь від Кремінної.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що ворог намагається психологічно вплинути на ухвалення рішень командування ЗСУ щодо Бахмутського напрямку.

У Пентагоні вважають, що ЗСУ здатні перейти в наступну фазу бойових дій у Бахмуті