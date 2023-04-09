Квітень, 08 в 23:37

Митрополит Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) Онуфрій (мирське ім’я – Орест Березовський) каже, що не вважає себе громадянином Росії і визнав, що мав російський паспорт, якого начебто вже немає.

Про це йдеться в заяві Онуфрія, опублікованій на сайті УПЦ МП

– У відповідь на заяву кореспондента видання Українська правда Михайла Ткача (від 7.04.2023 р.) про те, що я маю російське громадянство, хотів би відразу заявити, що я не рахую (вважаю, – Ред.) себе громадянином Росії, – йдеться у повідомленні.

Митрополит УПЦ МП заявив, що у 1969 році закінчив три курси Чернівецького державного університету, втім вирішив залишити заклад вищої освіти та продовжити свій шлях у духовній семінарії.

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– У Радянському Союзі в той час існували три духовні семінарії: Московська, Ленінградська та Одеська. Як українець, я хотів поступити до Одеської духовної семінарії, але мені відмовили, тому що я покинув університет і це начебто буде плямою на українському атеїстичному суспільстві, яке навіть в університеті не виховало в мені дух атеїста. Тоді я таємно поїхав у Росію, в м. Загорськ, де знаходилась знаменита Троїце-Сергієва Лавра і при ній Московські Духовна Академія і Семінарія. Там мене не відкинули, як це зробили в Україні, а прийняли в другий клас Московської духовної семінарії, – заявив Онуфрій.

Митрополит УПЦ МП каже, що у третьому класі семінарії вступив до братства Свято-Троїцької Сергієвої лаври й у 1971 році прийняв монашеський постриг. Втім у 1988 році його перевели в Україну до Свято-Успенської Почаївської лаври, а в 1990 році – на Буковину.

– У цей час розпався Радянський Союз і я, будучи до цього де-факто громадянином Росії (тому, що я мав постійну прописку в Росії, а це по-сучасному означало – громадянство), взяв український паспорт. Російське громадянство при цьому автоматично продовжилось, але я ним не цікавився і не користувався, воно тоді не мало ніякого значення, і за це ніхто не переслідував. Між Україною і Росією були добрі братські стосунки, – каже він.

Онуфрій продовжив, вказуючи, що коли відносини між Росією та Україною почали погіршуватись, він начебто позбавився російського громадянства.

– У мене немає російського паспорта. Особливо це було підтверджено, коли я виступив проти війни Росії з Україною і засудив російську агресію. Я вважаю себе громадянином тільки України, – повідомив він.

Він повторив, що немає російського паспорта, але не повідомив, як і коли його позбувся.

– На жаль, погані стосунки між Росією та Україною, розпад СНД, а особливо війна Росії проти України знищили мою надію, і зараз я не рахую (вважаю, – Ред.) себе іншим громадянином, крім рідної моєї землі – України. Не знаю, як політики мене рахують (вважають, – Ред.), але я вважаю себе саме таким. Російського паспорта у мене немає, – наголосив Онуфрій.

Митрополит УПЦ МП також повторив, що засуджує російсько-українську війну, втім глибоко вдячний тим росіянам, які його прийняли, коли Україна від нього відвернулась.

– Я вдячний Богові за те, що в Росії я зустрів людей: добрих, щирих і боголюбивих – до яких я і сьогодні хочу бути подібним, – резюмував митрополит.

Напередодні журналісти Української правди оприлюднили розслідування, згідно з яким в Онуфрія та понад 20 священнослужителів УПЦ МП було виявлено російські паспорти.

Згодом на журналістське розслідування відреагували у самій Українській православній церкві Московського патріархату, де заперечили, що митрополит Онуфрій має громадянство Російської Федерації.

У заяві УПЦ МП також йдеться про те, що частина згаданих єпископів у матеріалі журналістів нібито була позбавлена українського громадянства без жодного обґрунтування, тому церква вже подала позов до суду з вимогою поновити їхнє громадянство України.

Йдеться про указ президента Володимира Зеленського на початку січня поточного року, яким він призупинив громадянства низки священників УПЦ МП. Глава держави пояснив, що більшість позбавлених громадянства України осіб мали паспорти іншої держави.