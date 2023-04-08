Квітень, 07 в 21:19

Українські журналісти виявили у предстоятеля Української православної церкви (Московського патріархату) митрополита Онуфрія (справжнє ім’я Орест Березовський) і ще понад 20 священнослужителів УПЦ МП російське громадянство.

Про це йдеться у розслідуванні видання Українська правда, яке було оприлюднено у п’ятницю, 7 квітня.

Журналісти зробили витяг із системи Роспаспорт, в якому вказано, що Онуфрій отримав паспорт громадянина РФ у Москві 20 березня 2002 року.

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– 23 червня 2003 року він отримує ще й закордонний паспорт громадянина РФ. І він у нього не перший. У 1998 році священнику в Москві вже видавали закордонний паспорт. А це означає, що російське громадянство Онуфрій мав набагато раніше, ніж із 2002 року, – йдеться у розслідуванні.

Також, згідно з розслідуванням, паспорти РФ має понад 20 інших священників УПЦ МП, серед них, зокрема архієрей УПЦ МП та намісник Десятинного монастиря Юрій Харон. За даними Української правди, Юрій Харон у січні 2023 року проводив службу в російській Казані, де у молитві “були слова на підтримку військ РФ і російського нападу на Україну”.

Журналісти стверджують, що у грудні 2022 року паспорт громадянина Росії отримав колишній митрополит Ізюмський і Куп’янський Олег Іванов, який співпрацював із російськими окупаційними військами під час вторгнення та втік до Бєлгорода після деокупації Ізюма.

У розслідуванні вказується, що російські паспорти мають, зокрема:

митрополит Тульчинський і Брацлавський Іонафан (Анатолій Єлецьких);

вікарій Тульчинської єпархії, єпископ Ладижинський Сергій (Сергій Аніцой);

вікарій Київської єпархії архієпископ Пантелеймон (Віктор Бащук);

керуючий Чернівецько-Буковинською єпархією митрополит Мелетій (Валентин Єгоренко);

керуючий Хустською єпархією митрополит Марк (Микола Петровцій);

керуючий Дніпропетровською єпархією митрополит Іриней (Іван Середній).

Автори розслідування повідомили, що інші прізвища будуть надані згодом.