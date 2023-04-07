На Житомирщині священник УПЦ МП ударив хлопчика із прапором України: йому повідомлено про підозру

Квітень, 06 в 23:45

Священнику УПЦ МП, який вдарив хлопчика з прапором України та його приятеля під час зібрання громади в смт Іршанську, повідомили про підозру у хуліганстві.

Його звинувачують у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувались особливою зухвалістю та винятковим цинізмом (ч. 1 ст. 296 КК України).

Про це йдеться у повідомленні Житомирської обласної прокуратури.

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Слідство встановило, що хуліганські дії на території церкви Святої Покрови у смт Іршанську священник вчинив під час зібрання громад 2 квітня.

– Підозрюваний під час емоційного діалогу з прихожанами безпідставно застосував фізичну силу стосовно двох дітей, 12 та 15 років, – йдеться у повідомленні.

За інформацією відомства, священник одного штовхнув рукою у плече, завдавши неповнолітньому фізичного болю, іншого малолітнього потерпілого, який стояв з прапором України, вдарив кулаком у потилицю, заподіявши йому легких тілесних ушкоджень.

Наступного дня, 3 квітня, Коростенська окружна прокуратура внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом скоєння священником хуліганства.

Матеріали провадження передані до Коростенського райуправління поліції, яке проводить досудове розслідування.

Фото: скрин з відео