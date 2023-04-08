Міг втекти з України: у розшук оголосили попа УПЦ МП, який побив військового у Хмельницькому

Квітень, 08 в 20:08

Священнослужителя УПЦ МП Ігоря Слободяна, який у храмі в Хмельницькому побив військового, оголосили в розшук.

Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ України.

У розшук подав Хмельницький відділ поліції ГУНП у Хмельницькій області. Його розшукують за ч. 1. ст. 123 КК України – умисне легке тілесне ушкодження.

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Цей пункт статті передбачає штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів до­ходів громадян, або громадські роботи на строк від 150 до 240 годин, або виправні роботи на строк до одного року, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

Раніше депутат Хмельницької міської ради Олександр Василишин повідомляв у коментарі телеканалу Прямий, що священнослужитель втік із Хмельницького. Депутат припустив, що він міг залишити країну.

Що передувало?

2 квітня 2023 в одному із храмів Хмельницького священнослужителі УПЦ МП побили українського військового. Пізніше стало відомо, що попи побили Артура Ананьєва, який від початку повномасштабної війни добровольцем пішов на фронт у складі 19 окремого стрілецького батальйону, на війні отримав контузію та черепно-мозкову травму.

На опубліковано у соціальних мережах відео видно, як священник (Ігор Слободян) штовхає та б’є ногою чоловіка у військовій формі, після чого разом з іншими чоловіками виводить його з будівлі.

У поліції розповіли, що під час богослужіння 26-річний військовий розпочав конфлікт зі священником, а свідки викликали поліцію. Під час бійки військовий викрикнув:

— Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити в Московський патріархат?

Поліцейські затримали постраждалого військовослужбовця за ст. 173 КупАП (дрібне хуліганство). Згодом було відкрито кримінальне провадження про хуліганство за побиття військового.

Того ж дня стало відомо, що парафіяни проголосували за перехід Свято-Покровського кафедрального собору до ПЦУ.

4 квітня Хмельницька обласна рада ухвалила рішення про заборону діяльності УПЦ МП на території області. Рішення ухвалили одноголосно.