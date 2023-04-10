Злиті секретні документи Пентагону можуть бути підробкою, але Україна вже змінила деякі військові плани – ЗМІ

Квітень, 10 в 8:53

Агентство Reuters стверджує, що злиті в мережу секретні документи Пентагону про український контрнаступ можуть бути підробкою, водночас CNN заявляє, що Україна через витік змінила військові плани.

Як пише Reuters з посиланням на двох американських чиновників, у Вашингтоні не виключають, що опубліковані “секретні документи” могли бути підроблені, щоб ввести розслідування в оману щодо їхнього походження або поширити брехню, щоб принести шкоду інтересам безпеки США.

Агентство вказує, що чиновники вивчають, які мотиви в офіційної особи США або групи офіційних осіб можуть бути для витоку такої конфіденційної інформації. Слідчі розглядають чотири-п’ять теорій – від незадоволеного співробітника до внутрішньої загрози.

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Водночас CNN з посиланням на джерело, близьке до президента України Володимира Зеленського, заявляє, що Україна вже змінила деякі свої військові плани через цей витік.

Зазначено, що секретні документи Пентагону, що просочилися в мережу останніми тижнями, показали те, як США шпигують за союзниками та ворогами. Це глибоко занепокоїло американських чиновників, які побоюються, що викриття можуть поставити під загрозу конфіденційні джерела і важливі міжнародні відносини.

Деякі з документів, які офіційні особи США називають справжніми, викривають масштаби прослуховування США ключових союзників, включно з Південною Кореєю, Ізраїлем та Україною.

Інші розкривають ступінь проникнення США в Міністерство оборони Росії і російську ПВК Вагнера, здебільшого через перехоплені повідомлення і живі джерела, які тепер можуть бути відрізані або наражені на небезпеку.

Треті розкривають ключові недоліки в українському озброєнні, протиповітряній обороні, розмірах і готовності батальйонів у критичний момент війни, коли українські сили готуються до контрнаступу проти росіян – і якраз тоді, коли США і Україна почали розробляти більш довірливі стосунки.

У неділю заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що Пентагон доклав “міжвідомчих зусиль” для оцінки наслідків витоку.

– Міністерство оборони продовжує вивчати і оцінювати достовірність сфотографованих документів, які поширюються в соціальних мережах і, як видається, містять чутливі і засекречені матеріали. Було розпочато міжвідомчу роботу, зосереджену на оцінці впливу цих фотографій на національну безпеку США, а також на наших союзників і партнерів, – йдеться в заяві Сінгх.

У п’ятницю, 7 квітня, у мережі поширилася інформація про нібито витік секретних документів щодо підготовки контрнаступу ЗСУ.